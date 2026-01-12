The Night Manager 2 su Prime Video | valeva davvero la pena tornare?
La serie: The Night Manager – Stagione 2 Regia: Georgi Banks-Davies Sceneggiatura: David Farr Genere: Thriller, Spionaggio Cast: Tom Hiddleston, Diego Calva, Olivia Colman, Indira Varma, Hayley Squires, Camila Morrone Durata: 6 episodi Dove vederla: Prime Video Trama: A distanza di nove anni dagli eventi della prima stagione, Jonathan Pine guida una squadra di sorveglianza del Foreign Office. Quando una nuova rete di traffico d’armi legata al passato riemerge in Colombia, Pine è costretto a tornare sul campo, riaprendo ferite mai rimarginate e affrontando una minaccia che richiama da vicino l’eredità di Richard Roper. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it
