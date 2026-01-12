Teyana Taylor chi è la giovane attrice che ha dedicato il suo premio alle ragazze nere
Teyana Taylor è una giovane attrice e artista che ha recentemente ricevuto riconoscimenti nel mondo dello spettacolo. Durante la cerimonia dei Golden Globes 2026, ha dedicato il suo premio alle ragazze nere, sottolineando l’importanza di rappresentanza e inclusione. Questo gesto ha attirato l’attenzione dei media, evidenziando il suo impegno nel promuovere la diversità nel settore dell’intrattenimento.
Tra i momenti più emozionanti della cerimonia dei Golden Globes 2026 c’è l’annuncio della vittoria di Teyana Taylor. Alla sua prima candidatura, l’interprete (che è anche ballerina, coreografa e cantante) vince il premio come miglior attrice non protagonista per il ruolo nel film Una battaglia dopo l’altra di Paul Thomas Anderson. Vittoria meritatissima eppur inattesa, che Taylor ha scelto di dedicare alla sua “tribù”. Chi è Teyana Taylor. Teyana Taylor nasce ad Harlem, nella metropoli di New York, nel 1990. Cresce con la sola mamma (che è anche la sua manager) ed è a sua volta genitore di due bambine: Junie, nata nel 2015 e Rue Rose, arrivata nel 2020. 🔗 Leggi su Dilei.it
