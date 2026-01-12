Teyana Taylor chi è la giovane attrice che ha dedicato il suo premio alle ragazze nere

Teyana Taylor è una giovane attrice e artista che ha recentemente ricevuto riconoscimenti nel mondo dello spettacolo. Durante la cerimonia dei Golden Globes 2026, ha dedicato il suo premio alle ragazze nere, sottolineando l’importanza di rappresentanza e inclusione. Questo gesto ha attirato l’attenzione dei media, evidenziando il suo impegno nel promuovere la diversità nel settore dell’intrattenimento.

Leo DiCaprio e Sean Penn osservano i vincitori dei premi, tra i quali la loro compagna di set Teyana Taylor il loro regista e sceneggiatore P.T. Anderson. Che afferma: "Cosa vuol dire Libertà Nessuna paura" CHI HA VINTO I GOLDEN GLOBES 2026 Eccoli: - facebook.com facebook

Prendi i soldi. Contali e consegnali. Sembra semplice, vero The Rip - Soldi sporchi, con Matt Damon, Ben Affleck, Steven Yeun, Teyana Taylor, Sasha Calle, Catalina Sandino Moreno, Scott Adkins e Kyle Chandler, arriva il 16 gennaio. x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.