Terrore in centro a Como sanpietrini contro una coppia | lei in lacrime arrestato 29enne
Un episodio di violenza ha sconvolto il centro di Como, coinvolgendo una coppia che stava passeggiando tranquillamente. Un giovane di 29 anni ha aggredito i due con dei sanpietrini, causando la momentanea paura e il coinvolgimento delle forze dell'ordine. La donna è rimasta in lacrime mentre l’aggressore è stato successivamente arrestato. Un episodio che ha colpito la serenità del centro cittadino, suscitando preoccupazione tra residenti e visitatori.
Stavano semplicemente passeggiando, senza alcuna avvisaglia, quando si sono trovati improvvisamente sotto attacco. Sanpietrini e mozziconi di sigaretta lanciati con violenza, urla, minacce. Lei in lacrime, visibilmente scossa, lui incredulo per quanto stava accadendo. È la scena che si è. 🔗 Leggi su Quicomo.it
Leggi anche: Serata di terrore in centro a Como: coppia presa di mira e aggredita da un senza tetto ubriaco
Leggi anche: “È finita, lei disperata”. Coppia vip addio, proprio prima di Natale: in lacrime alla festa
Dopo l'assalto di Buccheri, un risveglio brusco e nel terrore anche per i residenti del centro di Palazzolo Acreide #rapine - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.