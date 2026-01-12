Terrore in centro a Como sanpietrini contro una coppia | lei in lacrime arrestato 29enne

Un episodio di violenza ha sconvolto il centro di Como, coinvolgendo una coppia che stava passeggiando tranquillamente. Un giovane di 29 anni ha aggredito i due con dei sanpietrini, causando la momentanea paura e il coinvolgimento delle forze dell'ordine. La donna è rimasta in lacrime mentre l’aggressore è stato successivamente arrestato. Un episodio che ha colpito la serenità del centro cittadino, suscitando preoccupazione tra residenti e visitatori.

