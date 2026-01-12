Terribile lutto nel calcio addio al grande allenatore | una vera leggenda!

È con grande dispiacere che apprendiamo della scomparsa di Rolland Courbis, figura di spicco nel mondo del calcio. Ex calciatore, allenatore e commentatore, Courbis ha lasciato un segno indelebile nel panorama sportivo. La sua scomparsa rappresenta una perdita importante per il settore, che ricorderà la sua passione e competenza. Un saluto a un professionista che ha sempre contribuito con dedizione alla crescita del calcio italiano e internazionale.

Il calcio perde oggi uno dei suoi volti più carismatici e profondi. All'età di 72 anni, si è spento  Rolland Courbis, ex calciatore, allenatore di lungo corso e acuto opinionista sportivo. A rendere pubblica la triste notizia è stata la famiglia dell'uomo, figura capace di lasciare un'impronta indelebile non solo sui campi da gioco, ma anche nel vissuto dei più grandi campioni della storia. Courbis è stato l'uomo delle intuizioni geniali, il mentore che a Bordeaux, nel 1992, scorse per primo il talento cristallino di un giovane talento, portandolo con sé e valorizzandolo fino a renderlo una leggenda.

