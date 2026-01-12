Terremoto in Italia poco fa scossa di magnitudo 3.4

Poco fa si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 3.4 in Italia. L’evento si è registrato nelle prime ore del mattino, con una leggera vibrazione avvertita in alcune zone. Al momento non sono stati segnalati danni o feriti. Le autorità monitorano la situazione e invitano alla calma e alla prudenza.

– All’alba, quando il silenzio delle montagne è ancora compatto e le prime luci faticano a insinuarsi tra le vette innevate, qualcuno ha avvertito un leggero sobbalzo. Un istante breve, quasi sospeso, come se la terra avesse deciso di farsi sentire senza alzare la voce. Nulla di violento, ma abbastanza da interrompere il sonno e attirare l’attenzione dei sismografi. . Alle 7:28 del 12 gennaio 2026 una scossa di terremoto di magnitudo 3.4 è stata registrata a circa due chilometri a nord-ovest di La Thuile, in Valle d’Aosta, a pochi passi dal confine con la Francia. 🔗 Leggi su Tvzap.it

