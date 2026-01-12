Terracina scoperte 6 nuove micro-discariche lungo il fiume Ufente | grave rischio per l’ecosistema

Nella zona di Terracina, lungo il fiume Ufente, sono state individuate sei micro-discariche abusive. Le Guardie Ittiche volontarie FIPSAS hanno rilevato queste discariche durante controlli di vigilanza ambientale. La presenza di rifiuti in questa area rappresenta un rischio per l’ecosistema e la qualità dell’ambiente locale. È importante intervenire per tutelare il patrimonio naturale e prevenire ulteriori danni al fiume e alle sue specie.

Terracina, 12 gennaio 2026 – Le Guardie Ittiche volontarie FIPSAS hanno individuato 6 nuove micro-discariche abusive lungo il tratto del fiume Ufente ricadente nel territorio Terracina, nel corso delle attività di controllo e vigilanza ittico-ambientale. I rifiuti rinvenuti sono prevalentemente costituiti da plastica, imballaggi, materiali di uso domestico e scarti vari, che finiscono direttamente nell’alveo del fiume o sulle sue sponde, con il concreto rischio di inquinamento delle acque e dell’intero ecosistema fluviale. Particolarmente preoccupante -dichiara Emiliano Ciotti resp. regionale Guardie ittiche Fipsas – è la presenza di plastica e microplastiche, che attraverso il corso d’acqua possono diffondersi nell’ambiente, entrando nella catena alimentare e compromettendo fauna ittica e biodiversità. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

