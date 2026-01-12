Terni la mostra contemporanea ‘Dal museo alla fiera’ | Coerenza della ricerca e consapevolezza linguistica TUTTI I PREMIATI
La mostra contemporanea ‘Dal museo alla fiera’ si è svolta presso il Museo Diocesano e Capitolare di Terni, coinvolgendo quarantacinque artisti. L’esposizione ha messo in evidenza la coerenza della ricerca artistica e una consapevolezza linguistica condivisa tra i partecipanti, offrendo uno spazio di confronto e approfondimento sulle tendenze contemporanee nel panorama artistico.
Quarantaquattro artisti hanno partecipato alla mostra contemporanea ‘Dal museo alla fiera’ organizzata negli spazi del museo Diocesano e Capitolare. La giornalista Claudia Sensi ed il critico internazionale Rafail Aliyev hanno selezionato i quattro artisti che parteciperanno alla Vernice Art Fair. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
