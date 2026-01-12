Terni la mostra contemporanea ‘Dal museo alla fiera’ | Coerenza della ricerca e consapevolezza linguistica TUTTI I PREMIATI

Da ternitoday.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La mostra contemporanea ‘Dal museo alla fiera’ si è svolta presso il Museo Diocesano e Capitolare di Terni, coinvolgendo quarantacinque artisti. L’esposizione ha messo in evidenza la coerenza della ricerca artistica e una consapevolezza linguistica condivisa tra i partecipanti, offrendo uno spazio di confronto e approfondimento sulle tendenze contemporanee nel panorama artistico.

Quarantaquattro artisti hanno partecipato alla mostra contemporanea ‘Dal museo alla fiera’ organizzata negli spazi del museo Diocesano e Capitolare. La giornalista Claudia Sensi ed il critico internazionale Rafail Aliyev hanno selezionato i quattro artisti che parteciperanno alla Vernice Art Fair. 🔗 Leggi su Ternitoday.itImmagine generica

Leggi anche: Terni, mostra di arte contemporanea ‘Dal museo alla fiera’: “Capacità di esprimersi degli artisti e valorizzazione del territorio” FOTO

Leggi anche: Musei della Reggia di Portici: 50 opere in mostra, dal futurismo alla creatività contemporanea

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

terni mostra contemporanea 8216dalLa Fondazione Carit apre al pubblico la sua collezione d’arte. La mostra a Terni - Fino al primo marzo 2026 gli spazi di Palazzo Montani Leoni a Terni ospitano “Collezione d'arte. artribune.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.