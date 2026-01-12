Terni la mostra contemporanea ‘Dal museo alla fiera’ | Coerenza della ricerca e consapevolezza linguistica TUTTI I PREMIATI

La mostra contemporanea ‘Dal museo alla fiera’ si è svolta presso il Museo Diocesano e Capitolare di Terni, coinvolgendo quarantacinque artisti. L’esposizione ha messo in evidenza la coerenza della ricerca artistica e una consapevolezza linguistica condivisa tra i partecipanti, offrendo uno spazio di confronto e approfondimento sulle tendenze contemporanee nel panorama artistico.

#Terni, via Cavour: c’è la mostra ‘ #Silenti #padri’ a firma Stefano #Petrucci x.com

“Silenti padri” la mostra fotografica di Stefano Petrucci al Caffè Cavour di Terni Sabato 10 Gennaio alle primo appuntamento del 2026 con l'arte al Caffè Cavour di Terni. Dopo gli ultimi appuntamenti del 2025 con "Dolls" di Gloria Vatteroni e "Dissonanze" di Le - facebook.com facebook

