Termini epicentro di violenze Il centro di Roma a 30 all' ora ASCOLTA il podcast di oggi 12 gennaio

Scopri le principali notizie di oggi, lunedì 12 gennaio 2026, con RomaTodaily. In questa puntata, Lorenzo Nicolini e Matteo Torrioli analizzano gli eventi più importanti a Roma, tra cui l’epicentro di violenze nel centro città e le limitazioni alla velocità di 30 km/h. Ascolta il podcast gratuito su Spotify, Amazon Music, Apple Podcast e altre piattaforme per rimanere aggiornato in modo semplice e diretto.

