Termini epicentro di violenze Il centro di Roma a 30 all' ora ASCOLTA il podcast di oggi 12 gennaio

Da romatoday.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Scopri le principali notizie di oggi, lunedì 12 gennaio 2026, con RomaTodaily. In questa puntata, Lorenzo Nicolini e Matteo Torrioli analizzano gli eventi più importanti a Roma, tra cui l’epicentro di violenze nel centro città e le limitazioni alla velocità di 30 km/h. Ascolta il podcast gratuito su Spotify, Amazon Music, Apple Podcast e altre piattaforme per rimanere aggiornato in modo semplice e diretto.

Ascolta su Spotify la puntata di oggi Le notizie di oggi, lunedì 12 gennaio 2026, a Roma, lette e commentate da Lorenzo Nicolini e Matteo Torrioli nel podcast gratuito RomaTodaily, la rassegna stampa quotidiana di 15 minuti che si può ascoltare su Spotify, Amazon Music, Apple Podcast e i maggiori. 🔗 Leggi su Romatoday.itImmagine generica

Leggi anche: L'addio a Riccardo Minghetti. Aggrediti giovani fascisti a Roma. ASCOLTA il podcast di oggi 8 gennaio

Leggi anche: I danni del maltempo a Roma. È finito il Giubileo. ASCOLTA il podcast di oggi 7 gennaio

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Termini epicentro di violenze. Il centro di Roma a 30 all'ora. ASCOLTA il podcast di oggi 12 gennaio.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.