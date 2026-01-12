Termini | doppia aggressione Grave un funzionario del Mimit

Nella notte tra due giorni, la zona di Termini a Roma è stata teatro di una doppia aggressione. Un funzionario del Mimit, di 57 anni, è stato gravemente ferito e ricoverato in ospedale, mentre un rider di 23 anni è stato anche lui vittima di violenza durante una consegna. Gli episodi hanno suscitato preoccupazione e richiedono un’attenzione immediata per la sicurezza pubblica.

Notte di paura nella zona della stazione Termini di Roma, dove l'altro ieri sera nel giro di un'ora si sono verificate due violente aggressioni, la prima ai danni di un 57enne funzionario delle Imprese e del Made in Italy (Mimit), costretto al ricovero in ospedale, e la seconda contro un rider 23enne impegnato in una consegna. Quattro le persone fermate dalla polizia: un 22enne e un 18enne, entrambi tunisini, per l'aggressione al rider (loro connazionale), un 18enne egiziano e un 20enne tunisino per l'aggressione al funzionario del Mimit. La prima violenza si è consumata intorno alle 22 in via Giolitti, dove circa 7-8 persone hanno accerchiato e picchiato violentemente il 57enne, prima di far perdere le loro tracce. 🔗 Leggi su Iltempo.it

