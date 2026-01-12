Tentato incendio di un portone | nella casa abita il papà di uno dei ragazzi fermati per il ferimento di Bruno Petrone
Nella notte, in via Carlo de Marco, si è verificato un tentativo di incendio del portone di un’abitazione. La casa è abitata dal padre di uno dei ragazzi fermati in relazione al ferimento di Bruno Petrone. L’episodio solleva nuovissimi elementi nelle indagini in corso, che proseguono per chiarire i motivi e le eventuali responsabilità.
