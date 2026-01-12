Tentato incendio di un portone | nella casa abita il papà di uno dei ragazzi fermati per il ferimento di Bruno Petrone

Nella notte, in via Carlo de Marco, si è verificato un tentativo di incendio del portone di un’abitazione. La casa è abitata dal padre di uno dei ragazzi fermati in relazione al ferimento di Bruno Petrone. L’episodio solleva nuovissimi elementi nelle indagini in corso, che proseguono per chiarire i motivi e le eventuali responsabilità.

Napoli, fiamme contro il portone di un 45enne: l’ombra della vendetta nel quartiere del delitto Salomone - Gli investigatori scavano nel passato recente della zona per accertare legami con l’omicidio del 18enne ucc ... cronachedellacampania.it

Leggi qui https://www.zmedia.it/auto-in-fiamme-sulla2-del-mediterraneo-incendio-nella-galleria-barritteri/ Il conducente dell’auto, una Peugeot 208, accortosi del principio d’incendio ha tentato inizialmente di domare le fiamme, ma ogni tentativo si è rivelat - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.