Tentativo di incendio del portone di un' abitazione indagano i carabinieri

Nella notte, i carabinieri della compagnia di Pomezia sono intervenuti in via Carlo De Marco a seguito di un tentativo di incendio al portone di un’abitazione. L’intervento ha permesso di chiarire i fatti e avviare le indagini per individuare eventuali responsabili. Attualmente, le autorità stanno approfondendo gli elementi raccolti per determinare le cause e il contesto dell’accaduto.

I carabinieri della Pmz Stella sono intervenuti nella notte in via Carlo De Marco per un tentativo di incendio al portone dell'abitazione di un 45enne.L'incendio non si è avviato. Non è escluso che l'evento possa avere origine dolosa. Non si sono registrati feriti.Indagini in corso da parte dei.

