Tenta di violentare la moglie il figlio 20enne si mette in mezzo e salva la madre | 56enne arrestato

Un uomo di 56 anni è stato arrestato dopo aver tentato di violentare la moglie durante la notte nella loro abitazione. Il figlio di 20 anni intervenuto per difendere la madre è riuscito a fermare il padre, evitando conseguenze peggiori. L’episodio evidenzia l’importanza di interventi tempestivi in situazioni di emergenza familiare e la tutela delle vittime.

Ha tentato di violentare la moglie, in casa, nel corso della notte. Il figlio di 20 anni ha preso le difese della madre, allontanando così il padre dopo aver intrapreso con lui una colluttazione. Il marito, un 56nne, è stato poi arrestato dai carabinieri. Era andato al pronto soccorso a farmi. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Leggi anche: Cavarzere, tenta di dare fuoco alla moglie: il figlio minorenne lo ferma e salva la madre

Leggi anche: Aggredisce la moglie e tenta di violentarla, il figlio lo picchia e lo mette in fuga: arrestato in ospedale

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

San Polo: tenta di violentare la moglie, il figlio lo ferma e lo fa arrestare - SAN POLO D’ENZA (Reggio Emilia) – Ha provato a costringere la moglie 46enne ad avere un rapporto sessuale: l’ha gettata a terra, le ha stretto una mano attorno al collo per impedirle di gridare, le ha ... reggionline.com

TENTA DI VIOLENTARE UNA RAGAZZA IN UN BAR DEL VALLO DI DIANO. DENUNCIATO Tentata violenza sessuale ai danni di una ragazza che lavora in un bar del Vallo di Diano. Il fatto è accaduto nei giorni scorsi. L'aggressore è stato respinto dalla do - facebook.com facebook

Tentato omicidio a Taranto, altri tre giovani arrestati dai carabinieri. La violenta aggressione il 20 dicembre. Era già stato fermato un 28enne #ANSA x.com