Tenta di colpirsi con un coltello lo salva l' amico | giovane in ospedale

Da salernotoday.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Sarno, alcuni giorni fa, presso una casa d'accoglienza, un giovane ha tentato di togliersi la vita, ma è stato salvato dal suo amico, che nel tentativo di intervenire si è ferito. L'episodio ha generato grande preoccupazione tra i presenti. La vicenda evidenzia la fragilità mentale e la necessità di supporto adeguato per i giovani in difficoltà.

Tenta di suicidarsi ma lo blocca il suo amico, che nell'aiutarlo si ferisce. Panico a Sarno, giorni fa, presso una casa d'accoglienza. Il fattoIl giovane, minorenne, divideva la stanza con un ragazzo al quale aveva strappato il coltello di mano. E ferendosi a sua volta. Questa la dinamica. 🔗 Leggi su Salernotoday.itImmagine generica

Leggi anche: Pitbull lo azzanna in casa, la moglie lo salva uccidendo il cane con un coltello

Leggi anche: Pitbull aggredisce il padrone in casa, la moglie uccide il cane con un coltello da cucina e lo salva. E' accaduto a Roma

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Tenta di colpirsi con un coltello, lo salva l'amico: giovane in ospedale.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.