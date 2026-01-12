Tenta di colpirsi con un coltello lo salva l' amico | giovane in ospedale

A Sarno, alcuni giorni fa, presso una casa d'accoglienza, un giovane ha tentato di togliersi la vita, ma è stato salvato dal suo amico, che nel tentativo di intervenire si è ferito. L'episodio ha generato grande preoccupazione tra i presenti. La vicenda evidenzia la fragilità mentale e la necessità di supporto adeguato per i giovani in difficoltà.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.