Tenta di colpirsi con un coltello lo salva l' amico | giovane in ospedale
A Sarno, alcuni giorni fa, presso una casa d'accoglienza, un giovane ha tentato di togliersi la vita, ma è stato salvato dal suo amico, che nel tentativo di intervenire si è ferito. L'episodio ha generato grande preoccupazione tra i presenti. La vicenda evidenzia la fragilità mentale e la necessità di supporto adeguato per i giovani in difficoltà.
Tenta di suicidarsi ma lo blocca il suo amico, che nell'aiutarlo si ferisce. Panico a Sarno, giorni fa, presso una casa d'accoglienza. Il fattoIl giovane, minorenne, divideva la stanza con un ragazzo al quale aveva strappato il coltello di mano. E ferendosi a sua volta. Questa la dinamica. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Tenta di colpirsi con un coltello, lo salva l'amico: giovane in ospedale.
