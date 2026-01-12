Tensioni partigiane scontro d’Orsi-Anpi | L’associazione non diventi un’estensione del Pd guerrafondaio Pagliarulo replica | Falso

L’Anpi ribadisce la sua autonomia rispetto a partiti e movimenti politici, rispondendo alle recenti tensioni con le parti partigiane e le accuse di legami con settori “guerrafondai” del Pd. La discussione evidenzia l’importanza di mantenere indipendenza e obiettività nell’interpretazione della storia e nel ruolo delle associazioni civiche nel panorama nazionale.

L’Anpi “non può diventare un’estensione del Pd” e in particolare “dei suoi settori più oltranzisti” e “guerrafondai”. A scagliarsi contro l’Associazione nazionale dei partigiani è lo storico Angelo d’Orsi, dopo che a inizio anno la Segreteria nazionale di Anpi ha commissariato la Sezione Napoli Est Aurelio Ferrara, la stessa che a dicembre aveva organizzato insieme a d’Orsi e Alessandro Di Battista l’evento “Russofilia, russofobia, verità” all’ Università Federico II. Un evento molto contestato e che, nella sua precedente data torinese, era costato a d’Orsi una censura. Dopo il commissariamento, d’Orsi ha preso carta e penna e ha deciso di scrivere un appello pubblico contro l’Anpi, raccogliendo adesioni in solidarietà con la sezione commissariata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

