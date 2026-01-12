Le tensioni in Iran si traducono in un aumento dei voli privati verso Mosca, con la capitale russa che fornisce supporto tecnico-militare alla leadership iraniana. Nel frattempo, le riserve auree iraniane sembrano essere oggetto di spostamenti strategici. Il presidente della Camera, Ghalibaf, ha dichiarato che l’Iran si considera nemico degli Stati Uniti, sottolineando la complessità delle dinamiche geopolitiche in atto.

Dall’inizio della rivolta si sono intensificati voli di aerei privati da Teheran verso la Russia, che offre alla dirigenza iraniana sostegno tecnico-militare e allo stesso tempo prepara l’evacuazione dell’ayatollah Ali Khamenei, dei familiari e assistenti. Lo scrive il "Moscow Times", secondo cui sono iniziati anche i trasporti di riserve auree a Mosca, come avvenuto con la caduta di Bashar. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Tensioni in Iran, riserve auree in volo verso Mosca. Ghalibaf: "Siamo nemici degli Usa"

Leggi anche: Media russi: «Riserve auree iraniane in volo verso Mosca». Le proteste non si fermano: «Oltre 500 morti»

Leggi anche: Malan: l’oro delle riserve auree è degli italiani. Non è piovuto dal cielo e non è un regalo di banche estere

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Tensioni in Iran, riserve auree in volo verso Mosca. Ghalibaf: "Siamo nemici degli Usa" - Lo scrive il "Moscow Times", secondo cui sono iniziati anche i trasporti di riserve auree a Mosca, come avvenuto con la caduta di Bashar al- gazzettadelsud.it