Tennis. Bilancio brillante nelle gare d’Oriente per la stella Musetti.

Lorenzo Musetti chiude con un bilancio positivo la sua partecipazione alle gare in Oriente. All’Atp 250 di Hong Kong, disputato sui campi in cemento della città-stato cinese, il tennista italiano ha conquistato due dei tre risultati disponibili. La trasferta rappresenta un momento importante nel percorso di crescita del giocatore, confermando la sua presenza nel circuito internazionale e la costante crescita delle sue prestazioni.

Due i risultati portati a casa, sui tre in palio, sono il bilancio della trasferta in Oriente di Lorenzo Musetti, protagonista all’ Atp 250 di Hong Kong che si è concluso ieri nei campi in cemento della città stato nella costa meridionale della Cina. Da una parte c’è l’amarezza per la sconfitta nella finale nel singolo contro il russo kazako Aleksandr Bublik, numero 11 al mondo, dall’altra la felicità per la conquista della quinta posizione nella classifica del tennis mondiale, a cui è seguita la vittoria nel doppio con Lorenzo Sonego, contro i russi Andrey Rublev e Karen Khachanov. Il ventitreenne carrarese, che per il momento si ferma a due titoli Atp su nove finali disputate, da ex numero uno juniores al mondo dopo aver vinto gli Australian open nel 2019 all’età di diciannove anni, ora davanti a se ha solo il serbo Novak Djokovic, il tedesco Alexander Zverev, l’altro italiano Jannik Sinner e lo spagnolo Carlos Alcaraz numero uno al mondo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

