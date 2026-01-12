Temperature sotto lo zero e ghiaccio lungo le strade in azione la protezione civile

Le basse temperature sotto lo zero hanno portato alla formazione di ghiaccio sulle strade e nelle aree pedonali di Pescara, specialmente durante la notte e le prime ore di lunedì 12 gennaio. La protezione civile è intervenuta per garantire la sicurezza di cittadini e mezzi, monitorando le condizioni e intervenendo dove necessario per prevenire incidenti.

Temperature sotto lo zero, nella notte e nella prima mattina di lunedì 12 gennaio, a Pescara, con conseguente formazione di ghiaccio sulle strade e nelle aree pedonali. In tanti, al risveglio o uscendo per andare al lavoro, hanno notato automobili e vegetazione ricoperte di ghiaccio.

