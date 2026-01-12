Tegola Napoli nuovo infortunio per il big | c’è il comunicato ufficiale

Il Napoli deve fare i conti con un nuovo infortunio, questa volta coinvolgendo il portiere Alex Meret, che ha riportato un problema alla spalla. La società ha diffuso un comunicato ufficiale per aggiornare sulle condizioni del giocatore, confermando l’assenza temporanea e le valutazioni in corso. La squadra si prepara a gestire questa fase di difficoltà, mantenendo alta l’attenzione sulla salute dei propri atleti.

Non c’è pace per il Napoli sotto il punto di vista degli infortuni e al tempo stesso per Alex Meret che ora ha rimediato un problema alla spalla. Di seguito il comunicato ufficiale del club in cui vengono riportate anche le ultimissime sulle condizioni del giocatore. Infortunio Meret: nuova tegola per il Napoli, il comunicato. Come riferito dal club: “SSC Napoli Training Center- Dopo il match del Meazza gli azzurri tornano ad allenarsi in vista della prossima gara di campionato contro il Parma. Coloro che ieri hanno giocato dal primo minuto hanno svolto un lavoro di scarico, mentre il resto del gruppo è stato impegnato in una seduta tecnico-tattica”. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Tegola Napoli, nuovo infortunio per il big: c’è il comunicato ufficiale Leggi anche: Tegola Inter, infortunio al ginocchio per un Big: il comunicato Leggi anche: Infortunio Berardi, che tegola per il Sassuolo! Il comunicato ufficiale dei neroverdi, Grosso al lavoro per sostituirlo La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Tegola Napoli: Neres ko. Si gira la caviglia, da valutare per l'Inter; Napoli, infortunio per Neres: esce zoppicando contro la Lazio, cosa si è fatto e quanto può stare fuori; Caos Manchester City: doppia tegola per Guardiola, infortuni per due titolarissimi; Napoli dominante all'Olimpico: poca storia nel match con la Lazio di Sarri. Tegola Bologna, Lucumi starà fermo un mese. Rientra invece Skorupski - Il portiere invece torna in gruppo dopo il ko subito nella gara interna col Napoli di due mesi fa ... ilrestodelcarlino.it

#Roma, che tegola per #Gasperini (e il #Napoli): #Ferguson out per infortunio! Le ultime x.com

Tegola per il Napoli: David Neres non ci sarà contro l'Inter! Pesante assenza per Antonio Conte #InterNews24 - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.