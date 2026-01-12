Tegola Napoli | Meret ancora KO nuovo infortunio E su Neres c’è una decisione forte

Tegola per il Napoli: Alex Meret si infortuna nuovamente, questa volta alla spalla sinistra, e rischia di essere indisponibile a lungo. La squadra dovrà affrontare questa doppia assenza con strategie diverse, mentre si attende una decisione importante su Neres. La situazione richiede attenzione e valutazioni approfondite per pianificare al meglio le prossime mosse in vista delle partite.

DOPPIA TEGOLA E STRATEGIA. Brutte notizie da Castel Volturno: Alex Meret si è fermato nuovamente in allenamento riportando un trauma distorsivo alla spalla sinistra. Il portiere salterà sicuramente le sfide contro Parma e Sassuolo, con la Juventus (25 gennaio) come obiettivo difficile. Per David Neres, invece, prevale la linea della prudenza: l’esterno brasiliano non sarà rischiato in campionato per averlo al 100% nella decisiva trasferta di Champions League a Copenaghen (20 gennaio). David Neres è clinicamente guarito ma non ancora al top della condizione atletica. Come sta Meret dopo l’infortunio alla spalla e quando rientra David Neres?. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

