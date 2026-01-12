Tea la cucciola di 9 mesi abbandonata in strada e rimasta ferma sul marciapiede | ora cerca casa a Como

Tea è una cucciola di 9 mesi, trovata abbandonata sul marciapiede di Como. Rimasta sola in strada fin dalla tenera età, cerca ora una famiglia che possa offrirle affetto e sicurezza. È un'animale giovane e dolce, pronta a trovare una nuova casa e a vivere serenamente. Per informazioni su di lei, contattate le associazioni di tutela animale della zona.

Non si sa molto di Tea, questa cucciola di 9 mesi, se non che è stata abbandonata in strada quando aveva appena tre mesi. Non ha corso via, non si è nascosta, non ha cercato riparo. È rimasta lì, ferma sul marciapiede, come se stesse ancora aspettando che qualcuno tornasse a prenderla. Un’attesa. 🔗 Leggi su Quicomo.it

