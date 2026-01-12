Tassisti in sciopero domani sit-in in piazza Libertà | Difendiamo servizio pubblico contro multinazionali

Domani, 13 gennaio, i tassisti italiani si riuniranno in sit-in in piazza Libertà, a Bari, per protestare contro le multinazionali e difendere il servizio pubblico. La mobilitazione nazionale mira a sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sulle problematiche del settore. Anche i tassisti baresi parteciperanno all’evento, che rappresenta un’occasione per sottolineare l’importanza di un servizio regolamentato e sostenibile.

La mobilitazione nazionale si svolgerà domani, martedì 13 gennaio, e anche i componenti baresi della categoria hanno annunciato la loro partecipazione. I tassisti annunciano una giornata di sciopero per protestare contro l'ingresso nel settore di multinazionali private. A Bari si svolgerà un sit-in in piazza Libertà. Domani sciopero nazionale dei taxi contro il governo e le piattaforme digitali - La protesta dalle 8 alle 22 in quasi tutta Italia, i sindacati chiedono regole più stringenti per Uber e i decreti contro l'abusivismo.

Salerno, sciopero dei tassisti martedì 13 gennaio: presidio in Piazza Vittorio Veneto - facebook.com facebook

Anche a Bari tassisti in sciopero: «Basta allo strapotere delle multinazionali» x.com

