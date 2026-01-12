Tarquinia ottiene un finanziamento Pnrr per innovazione benessere organizzativo e servizi ai cittadini

Il Comune di Tarquinia ha ottenuto un finanziamento nell’ambito del progetto “Risorse in Comune”, promosso dalla Presidenza del Consiglio e finanziato con fondi PNRR. L’intervento, volto a promuovere l’innovazione, il benessere organizzativo e migliorare i servizi ai cittadini, si inserisce nelle iniziative di sviluppo sostenibile e miglioramento della pubblica amministrazione. Questo sostegno rappresenta un passo importante per la crescita e l’efficienza del territorio.

Tarquinia, 12 gennaio 2026 – Il Comune di Tarquinia è stato ammesso a finanziamento nell'ambito dell'Avviso pubblico "Risorse in Comune", promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica e finanziato con fondi PNRR – NextGenerationEU, ottenendo un contributo pari a 78.455,47 euro. Il finanziamento, intercettato dall'Assessorato all'Innovazione, è finalizzato al rafforzamento della capacità amministrativa dell'Ente attraverso investimenti mirati in digitalizzazione, nuove tecnologie, strumenti di lavoro e benessere organizzativo, con l'obiettivo di rendere la struttura comunale sempre più efficiente, moderna e orientata ai bisogni di cittadini e imprese.

Il Comune di #tarquinia ottiene un contributo di 200.000 euro dalla Regione #lazio per interventi di protezione delle #spiagge - facebook.com facebook

