Tara il nuovo singolo è Mezzaluna il suo manifesto identitario

Mezzaluna è il nuovo singolo di  Tara, voce emergente del panorama musicale italiano che fonde la propria cultura con sonorità R&B e pop contemporanee. Esce venerdì 16 gennaio Mezzaluna  ( Troppo RecordsSony Music ),  il nuovo singolo di  Tara, voce emergente del panorama musicale italiano che fonde la propria cultura levantina con sonorità R&B e pop contemporanee. Mezzaluna racconta la storia di chi cresce sospeso tra due mondi, senza sentirsi mai completamente parte di uno solo. È il racconto di radici vissute a distanza, di identità costruite tra viaggi, ritorni ed estati che sembrano racchiudere interi anni di vita. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

