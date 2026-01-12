Mezzaluna è il nuovo singolo di Tara, voce emergente del panorama musicale italiano che fonde la propria cultura con sonorità R&B e pop contemporanee. Esce venerdì 16 gennaio Mezzaluna ( Troppo RecordsSony Music ), il nuovo singolo di Tara, voce emergente del panorama musicale italiano che fonde la propria cultura levantina con sonorità R&B e pop contemporanee. Mezzaluna racconta la storia di chi cresce sospeso tra due mondi, senza sentirsi mai completamente parte di uno solo. È il racconto di radici vissute a distanza, di identità costruite tra viaggi, ritorni ed estati che sembrano racchiudere interi anni di vita. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - Tara, il nuovo singolo è Mezzaluna, il suo manifesto identitario

Leggi anche: MY EVIL TWIN, fuori il nuovo singolo “No future”: un manifesto metalcore senza redenzione

Leggi anche: Marte mostra il suo lato emotivo con il nuovo singolo luna

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

GENNAIO al Centro Tara Bianca di Genova Un nuovo mese di eventi e pratica di Dharma, in presenza e online. Non perdere questa occasione di crescere insieme! Scopri il programma: Appuntamenti Settimanali: DOMENICA: Insegnamenti e Meditazio - facebook.com facebook