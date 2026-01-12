Tara Dragas | Il 2025 l’anno della svolta ma voglio sempre di più

In questa nuova puntata di OA Sport TV Ginnasticomania, conosciamo Tara Dragas, giovane promessa della ginnastica ritmica italiana. A soli 18 anni, Tara si distingue per il suo talento e determinazione. Con uno sguardo rivolto al 2025 come anno di svolta, la ginnasta manifesta il desiderio di migliorarsi continuamente. Un profilo di una atleta in crescita, pronta a lasciare il segno nel panorama sportivo nazionale e internazionale.

Nuovo appuntamento con la rubrica di OA Sport TV Ginnasticomania. Questa volta la protagonista è Tara Dragas, 18 anni, talento purissimo e astro nascente della ginnastica ritmica italiana. Alla Finale di World Cup 2025, Tara ha illuminato la scena internazionale conquistando l’oro nella finale al nastro e il bronzo alla palla, risultati che la proiettano stabilmente tra le grandi del panorama mondiale. Sul Gran Prix a Reggio Emilia: “Una bellissima esperienza, un’ottima occasione per riunire tutte le ginnaste. È bellissimo vivere questa esperienza. Abbiamo avuto modo di parlare, di scoprire il mondo altrui, siamo tutti molto amici, sono tutte persone meravigliose”. 🔗 Leggi su Oasport.it

