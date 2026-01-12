Taormina Jonathan Sferra si dimette da assessore | Impegni familiari sempre più pressanti

Jonathan Sferra si dimette dalla carica di assessore e vicesindaco di Taormina, citando la crescita degli impegni familiari come motivo principale. La decisione entra in vigore immediatamente, lasciando spazio a nuove valutazioni per il futuro amministrativo della città. La Giunta comunale ringrazia Sferra per il lavoro svolto e garantisce il proseguimento delle attività istituzionali senza interruzioni.

Jonathan Sferra, assessore e vicesindaco di Taormina, ha annunciato oggi le proprie dimissioni dal ruolo, motivandole con impegni personali sempre più pressanti. Lo ha fatto attraverso un post sul proprio profilo Facebook, nel quale ha sottolineato il senso di responsabilità che lo ha spinto a. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Taormina, si dimette il vicesindaco Sferra: era alla cena-spettacolo al Palacongressi - La motivazione ufficiale sono “sopravvenuti e rilevanti impegni familiari”, ma si tratterebbedi una scelta assunta in conseguenza di quanto accaduto a Capodanno al Palazzo dei Congressi. sikilynews.it