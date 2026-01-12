Tajani | Trentini e Burlò stanno bene

Tajani ha aggiornato sulle condizioni di Trentini e Burlò, affermando che stanno bene. I due sono stati contattati e si trovano in buone condizioni, con un rientro in Italia previsto a breve. Entrambi hanno già comunicato con le rispettive famiglie, che sono state avvisate. L’attenzione rimane sulla loro sicurezza e sul rapido ritorno a casa.

8.51 "Ho parlato con entrambi, sono in buone condizioni, rientreranno presto in Italia. Sono molt ocontenti, hanno già parlato con le famiglie, li hanno avvisati". Così a Rainews24 il ministro Tajani dopo la liberazione in Venezuela di Alberto Trentini e Mario Burlò. Sono stati portati nell'Ambasciata italiana, contnua il titolare degli Esteri: "Sono tranquilli, sono a casa loro, sono 'in Italia'. Rientreranno presto nel loro Paese". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Leggi anche: Tajani: liberati Trentini e Burlò Leggi anche: Venezuela, Tajani: “Liberati Trentini e Burlò” La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Venezuela | Trentini e Burlò sono stati liberati L’annuncio di Tajani Meloni | Gioia e soddisfazione; Venezuela Tajani | Liberati Trentini e Burlò; Venezuela | liberati Alberto Trentini e Mario Burlò l' annuncio del ministro Tajani; Venezuela l' annuncio di Tajani | Liberati Trentini e Burlò Meloni | Gioia. Venezuela, Alberto Trentini e Mario Burlò sono liberi. "Stanno bene, presto in Italia" - Alberto Trentini e Mario Burlò sono liberi e sono nella sede dell'ambasciata italiana di Caracas. tg.la7.it

