Tajani | Trentini e Burlò sono liberi presto il rientro Mattarella chiama la famiglia di Alberto Soddisfazione di Meloni Chi sono gli italiani detenuti per mesi in Venezuela

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha annunciato che Alberto Trentini e Mario Burlò sono stati liberati e si trovano presso l’Ambasciata d’Italia a Caracas. Il presidente Mattarella ha contattato la famiglia di Trentini, esprimendo soddisfazione, mentre la premier Meloni ha commentato positivamente la vicenda. Restano ancora in carcere alcuni italiani in Venezuela, di cui si attende il rientro.

" Alberto Trentini e Mario Burlò sono liberi e sono nella sede dell'Ambasciata d'Italia a Caracas". Lo ha annunciato stamattina il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. "L'ho appena comunicato al presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che ha sempre seguito la vicenda in prima persona", continua Tajani in un post pubblicato sul suo account X. "Ho parlato con i nostri due connazionali, che sono.

Venezuela, Trentini e Burlò sono liberi: l’annuncio di Tajani all’alba. “Un aereo è partito per riportare in Italia i nostri connazionali” - Claudio Verzola Alberto Trentini e Mario Burlò sono stati liberati e trasferiti nell’ambasciata italiana a Caracas. difesaonline.it

Venezuela, Tajani: “Alberto Trentini e Mario Burlò sono stati liberati” - Alberto Trentini e Mario Burlò sono stati liberati e si trovano presso la sede dell’ambasciata d’Italia a Caracas, ha reso noto il ministro degli Esteri Antonio Tajani ... msn.com

È una notizia che rende felici. La liberazione di Alberto Trentini e Mario Burló, detenuti in Venezuela, è il risultato di un grande lavoro di squadra dell’Italia. Il Presidente Giorgia Meloni, il ministro degli Esteri Antonio Tajani, i nostri diplomatici e la nostra intellig x.com

Alberto Trentini e Mario Burlò sono stati liberati e sono stati trasferiti nell’ambasciata italiana a Caracas. La lunga attesa è finita. Il Venezuela li ha scarcerati. L’annuncio del ministro degli Esteri Antonio Tajani è arrivato alle 5 del mattino del 12 gennaio. E poco - facebook.com facebook

