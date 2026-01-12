Tajani | Sostengo le aspirazioni democratiche del popolo iraniano

Il governo italiano ha espresso preoccupazione per gli eventi recenti in Iran, sottolineando il proprio sostegno alle aspirazioni democratiche del popolo iraniano. Questa posizione riflette l’impegno dell’Italia nel promuovere i diritti umani e la libertà, auspicando una risoluzione pacifica delle tensioni e il rispetto delle libertà fondamentali della popolazione iraniana.

