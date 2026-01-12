Tajani | L' aereo di Trentini e Burlò tra stanotte e domani in Italia

Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha comunicato che l'aereo con Alberto Trentini e Mario Burlò rientrerà in Italia tra stanotte e domani. La conferma è stata data durante un punto stampa alla Farnesina. La notizia riguarda il ritorno dei due cittadini italiani, atteso nelle prossime ore.

L'aereo con Alberto Trentini e Mario Burlò «tra stanotte e domani rientrerà» in Italia. Lo ha detto il ministro degli Affari esteri, Antonio Tajani, in un punto stampa alla Farnesina. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

