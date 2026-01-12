TA?RA, Mezzaluna è il nuovo singolo di TÄRA, artista italo-palestinese. La cantante unisce sonorità pop e R&B con influenze della cultura mediorientale, creando un sound originale e autentico. Con questa nuova uscita, TÄRA conferma il suo talento e la sua capacità di portare una prospettiva diversa nel panorama musicale italiano.

C’è una nuova voce femminile che sta facendo parlare di sé nel panorama musicale italiano ed è quella di TÄRA, cantante italo-palestinese che alle sonorità pop contemporanee e R&B mescola sapientemente la sua cultura mediorientale. Negli ultimi tempi si è fatta notare per un modo molto personale di raccontare sé stessa e le proprie radici attraverso la musica e il 16 gennaio, con l’uscita del nuovo singolo Mezzaluna, aggiunge un altro tassello a un percorso che vuole essere un punto di incontro, un ponte, fra le due culture. Chi è TÄRA: il percorso di una voce simbolo. TÄRA, all’anagrafe Tamara Al Zool, è nata in Italia da genitori palestinesi. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - TA?RA, Mezzaluna è il nuovo singolo del talento italiano d’origine palestinese

Leggi anche: Tara, il nuovo singolo è Mezzaluna, il suo manifesto identitario

Leggi anche: Sanità-Tà-Tà 2026, musica dal vivo e dj set in diversi punti del quartiere

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Tara: in arrivo il nuovo singolo "Mezzaluna" - "La storia di chi cresce sospeso tra due mondi" - Tra le nuove protagoniste femminili della musica italiana Con la sua musica unisce il sound arabo a quello pop creando un vero ponte tra mondi, una ... affaritaliani.it