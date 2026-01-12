Szoboszlai fa un errore clamoroso e regala un gol | tenta un tacco davanti alla porta finisce male

Durante la partita di FA Cup, Szoboszlai ha commesso un errore che ha influito sull’esito dell’incontro. Tentando un tacco davanti alla propria porta, il centrocampista ha involontariamente regalato un gol agli avversari, suscitando sorpresa tra i telecronisti e i tifosi. Nonostante il risultato finale favorevole al Liverpool, l’episodio resta come un momento di discussione e analisi per gli appassionati di calcio.

Il Liverpool vince in FA Cup ma Szoboszlai regala ai tifosi una scena horror: fa una giocata scellerata davanti alla sua porta e regala il gol a un avversario, telecronisti increduli.

La salute dei giocatori viene prima di tutto. " Dopo il fischio finale di Arsenal-Liverpool, sono state queste le parole di Szoboszlai che hanno riassunto il momento più discusso della partita. In una sfida che ha lasciato tutti a bocca asciutta, conclusasi 0-0, quello - facebook.com facebook

