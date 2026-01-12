Szoboszlai fa un errore clamoroso e regala un gol | tenta un tacco davanti alla porta finisce male

12 gen 2026

Durante la partita di FA Cup, Szoboszlai ha commesso un errore che ha influito sull’esito dell’incontro. Tentando un tacco davanti alla propria porta, il centrocampista ha involontariamente regalato un gol agli avversari, suscitando sorpresa tra i telecronisti e i tifosi. Nonostante il risultato finale favorevole al Liverpool, l’episodio resta come un momento di discussione e analisi per gli appassionati di calcio.

Il Liverpool vince in FA Cup ma Szoboszlai regala ai tifosi una scena horror: fa una giocata scellerata davanti alla sua porta e regala il gol a un avversario, telecronisti increduli. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Ma cosa combina Szoboszlai? Si perde il pallone in area e il Barnsley la riapre: rivivi il clamoroso gol subito dal Liverpool.

