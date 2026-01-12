Le forze curde delle Forze Democratiche Siriane (SDF) hanno lasciato Aleppo, in seguito a un accordo di cessate il fuoco con il governo centrale siriano. La ritirata rappresenta un cambiamento significativo nella situazione militare e politica della regione, evidenziando la volontà di stabilizzare l’area e di avviare un percorso verso una soluzione diplomatica. La notizia segna un momento importante nel contesto del conflitto in Siria.

Nella giornata di ieri, tutti i combattenti curdi delle Forze democratiche siriane (SDF) hanno abbandonato Aleppo, dopo aver raggiunto un accordo di cessate il fuoco con il governo centrale della Siria. L’intesa è arrivata dopo giorni di violenti scontri con tra SDF ed esercito del presidente Ahmed al Sharaa, costati la vita a ventuno civili; gli Stati Uniti hanno mediato le trattative di pace. I combattenti hanno iniziato a ritirarsi già venerdì, e gli ultimi hanno lasciato la città ieri, tramite autobus messi a disposizione. Aleppo ha un’enorme importanza, sia per la presenza di un certo tessuto industriale, che per la sua vicinanza alla Turchia, che sostiene il governo siriano. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Svolta in Siria: le forze curde hanno lasciato Aleppo

Leggi anche: Siria, scontri armati ad Aleppo tra milizie governative e forze curde: 15 morti e 60 feriti

Leggi anche: Scontri tra curdi e forze governative ad Aleppo, in Siria

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Siria: resistono i quartieri curdi di Aleppo all’attacco di Damasco. 140mila i civili in fuga; SIRIA Aleppo: nuovi scontri fra governativi e curdi: 12 morti, decine di migliaia in fuga; Israele non rinnova il visto al vice parroco di Gaza - Gaza: nuova violazione del cessate il fuoco, 13 morti negli attacchi israeliani; Siria, i combattenti curdi lasciano Aleppo.

Svolta in Siria: le forze curde hanno lasciato Aleppo - L'articolo Svolta in Siria: le forze curde hanno lasciato Aleppo proviene da Metropolitan Magazine. msn.com