Svolta in Siria | le forze curde hanno lasciato Aleppo
Le forze curde delle Forze Democratiche Siriane (SDF) hanno lasciato Aleppo, in seguito a un accordo di cessate il fuoco con il governo centrale siriano. La ritirata rappresenta un cambiamento significativo nella situazione militare e politica della regione, evidenziando la volontà di stabilizzare l’area e di avviare un percorso verso una soluzione diplomatica. La notizia segna un momento importante nel contesto del conflitto in Siria.
Nella giornata di ieri, tutti i combattenti curdi delle Forze democratiche siriane (SDF) hanno abbandonato Aleppo, dopo aver raggiunto un accordo di cessate il fuoco con il governo centrale della Siria. L’intesa è arrivata dopo giorni di violenti scontri con tra SDF ed esercito del presidente Ahmed al Sharaa, costati la vita a ventuno civili; gli Stati Uniti hanno mediato le trattative di pace. I combattenti hanno iniziato a ritirarsi già venerdì, e gli ultimi hanno lasciato la città ieri, tramite autobus messi a disposizione. Aleppo ha un’enorme importanza, sia per la presenza di un certo tessuto industriale, che per la sua vicinanza alla Turchia, che sostiene il governo siriano. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Leggi anche: Siria, scontri armati ad Aleppo tra milizie governative e forze curde: 15 morti e 60 feriti
Leggi anche: Scontri tra curdi e forze governative ad Aleppo, in Siria
Siria: resistono i quartieri curdi di Aleppo all’attacco di Damasco. 140mila i civili in fuga; SIRIA Aleppo: nuovi scontri fra governativi e curdi: 12 morti, decine di migliaia in fuga; Israele non rinnova il visto al vice parroco di Gaza - Gaza: nuova violazione del cessate il fuoco, 13 morti negli attacchi israeliani; Siria, i combattenti curdi lasciano Aleppo.
Svolta in Siria: le forze curde hanno lasciato Aleppo - L'articolo Svolta in Siria: le forze curde hanno lasciato Aleppo proviene da Metropolitan Magazine. msn.com
Le forze curde hanno lasciato Aleppo, in Siria - Domenica tutti i combattenti curdi delle Forze democratiche siriane (SDF) hanno lasciato la città siriana di Aleppo, grazie a un accordo di cessate il fuoco raggiunto con il governo centrale siriano. ilpost.it
Ritiro dei Combattenti SDF da Aleppo: Un Punto di Svolta Cruciale nel Conflitto Siriano - Il ritiro dei combattenti delle Forze Democratiche Siriane (SDF) da Aleppo rappresenta un cambiamento cruciale nel contesto del conflitto siriano. notizie.it
"We are going to change the Middle East" A due giorni dal 7 ottobre, Benjamin Netanyahu parlava di una svolta storica. Oggi, a più di due anni di distanza, il Medioriente è davvero cambiato. Iran più fragile, Siria instabile, Russia marginale, Usa arbitro globale - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.