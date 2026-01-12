Svolta AreNapoli ' via libera' dalla Regione per il nuovo palaeventi al Centro Direzionale

La Regione ha dato il via libera alla realizzazione di AreNapoli, il nuovo palazzetto situato nel Centro Direzionale. Questa approvazione rappresenta un passo importante nel progetto volto a creare una struttura moderna dedicata ad eventi sportivi e musicali. L'intervento mira a potenziare l'offerta di spazi per eventi nella città, rispettando le normative vigenti e garantendo un adeguato sviluppo urbanistico della zona.

Svolta importante nell'iter che dovrà portare alla realizzazione di "AreNapoli", il nuovo palazzetto per eventi sportivi e musicali da costruire nella zona del Centro Direzionale. Nei giorni scorsi è arrivato, infatti, il via libera dalla Regione Campania attraverso un fondamentale passaggio.

