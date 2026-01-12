Svizzeraconvalidato arresto di Moretti

Il Tribunale di Sion ha convalidato per tre mesi l’arresto di Jacques Moretti, proprietario del bar Le Constellation a Crans-Montana. L’arresto segue l’indagine sugli eventi di Capodanno, durante i quali sono decedute 40 persone. La decisione si inserisce nel quadro delle verifiche sulle responsabilità e sulle circostanze che hanno portato a questa tragedia.

14.27 Il Tribunale di Sion ha convalidato per 3 mesi l'arresto cautelare di Jacques Moretti, titolare del bar Le Constellation,a Crans-Montana,dove a Capodanno hanno perso la vita 40 persone. I giodici confermano per Moretti "l'esistenza di un pericolo di fuga, unico rischio invocato dal Ministero Pubblico", si legge nelle motivazioni di convalida. La custodia cautelare può essere revocata "a condizione che vengano adottate diverse misure alternative richieste dalla Procura, tra cui il pagamento di una cauzione".

Crans-Montana: arrestato Moretti, il titolare del bar della strage

