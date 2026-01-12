Svizzera sospetti e sdegno | Moretti potrebbe essere rilasciato su cauzione a giorni Gli aggiornamenti e cosa non torna

L'inchiesta sulla tragedia di Capodanno a Crans-Montana coinvolge il sospettato Moretti, il quale potrebbe essere rilasciato su cauzione nei prossimi giorni. La vicenda, che ha causato numerose vittime e feriti, sta suscitando sospetti e sdegno, evidenziando tensioni tra Svizzera e Italia. Ecco gli ultimi aggiornamenti e le incongruenze emerse nel corso delle indagini.

L’inchiesta sulla tragedia di Capodanno a Crans-Montana, che ha provocato 40 vittime e oltre cento feriti nel bar Le Constellation, sta assumendo i contorni di un vero e proprio terremoto giudiziario e politico tra la Svizzera e l’Italia. Al centro della vicenda c’è la figura di Jacques Moretti, titolare del locale, il cui arresto è stato recentemente convalidato dal tribunale cantonale del Vallese. Tragedia in Svizzera, Moretti potrebbe essere rilasciato su cauzione nei prossimi giorni .. Eppure, malgrado i magistrati di Sion abbiano disposto per l’imprenditore una custodia cautelare di tre mesi, motivata dal concreto “pericolo di fuga”, la difesa di Moretti, guidata dall’avvocato Patrick Michod, intravede uno spiraglio: il tribunale ha infatti aperto alla possibilità di un rilascio su cauzione subordinato a misure restrittive, decisione definita dal legale “giuridicamente valida” e tale da permettere la scarcerazione del cliente entro pochi giorni. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Svizzera, sospetti e sdegno: Moretti potrebbe essere rilasciato su cauzione a giorni. Gli aggiornamenti e cosa non torna Leggi anche: Strage Crans-Montana, il titolare Jacques Moretti rimane in carcere ma potrebbe essere rilasciato su cauzione Leggi anche: Jacques Moretti resta in carcere. Ma il tribunale potrebbe revocare la misura su cauzione La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Crans-Montana, oggi l’interrogatorio dei coniugi Moretti. In Svizzera lutto nazionale – La diretta - I coniugi Moretti oggi in procura a Sion, in Svizzera, per l'interrogatorio, il primo in qualità di sospettati, per l'incendio scoppiato la notte di Capodanno ... msn.com

