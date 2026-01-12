Sversamenti quotidiani e caditoie otturate | Città ridotta a una grande pattumiera
In via Cupa Scoppa ad Aversa si registrano sversamenti quotidiani e caditoie otturate, con conseguenti problemi di igiene e sicurezza. La situazione, denunciata da Pasquale D’Agosto del movimento civico La Politica che Serve, evidenzia un'area trascurata e in stato di degrado. È importante intervenire prontamente per migliorare le condizioni ambientali e garantire cura e sicurezza alla comunità locale.
Sversamenti quotidiani, caditoie otturate nell’indifferenza più totale. E’ la situazione di via Cupa Scoppa ad Aversa denunciata da Pasquale D’Agosto, esponente del movimento civico normanno La Politica che Serve.Per l’attivista la città sarebbe ridotta a “una grande pattumiera di 8 chilometri. 🔗 Leggi su Casertanews.it
