Sversamenti quotidiani e caditoie otturate | Città ridotta a una grande pattumiera

In via Cupa Scoppa ad Aversa si registrano sversamenti quotidiani e caditoie otturate, con conseguenti problemi di igiene e sicurezza. La situazione, denunciata da Pasquale D’Agosto del movimento civico La Politica che Serve, evidenzia un'area trascurata e in stato di degrado. È importante intervenire prontamente per migliorare le condizioni ambientali e garantire cura e sicurezza alla comunità locale.

Sversamenti fognari nel porto: "Situazione indecorosa a pochi metri dalla Capitaneria e dalla spiaggia dell’Arenella” x.com

Marano. Via del Mare. Rifiuti e sversamenti. Video di Mario Audino - facebook.com facebook

