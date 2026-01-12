Supplenze 2025 26 | Gennaio 2026 parte il boom Il canale chiave sono gli Interpelli docentiit e la strategia vincente è scegliere bene le province

Se hai in programma di cercare una supplenza nel 2025/26, è importante conoscere fin da ora le dinamiche di settore. A partire da gennaio 2026, infatti, si prevede un aumento significativo delle opportunità, con gli interpelli docenti.it come strumento principale. La strategia vincente consiste nel selezionare con attenzione le province di interesse, per ottimizzare le possibilità di successo in un contesto in evoluzione.

Se stai cercando una supplenza nel 202526, c’è una cosa che devi capire subito: da gennaio 2026 cambia il ritmo. Si liberano cattedre, partono sostituzioni, aumentano gli spezzoni, saltano coperture “all’ultimo minuto”. E in questa fase le scuole non aspettano i tempi lunghi delle graduatorie: vogliono risolvere in fretta. Il canale che oggi fa la . L'articolo Supplenze 202526: Gennaio 2026 parte il boom. Il canale chiave sono gli Interpelli docenti.it (e la strategia vincente è scegliere bene le province) . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

