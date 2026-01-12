Supermercati chiusi la domenica | i sindacati rilanciano la lotta anche in Toscana

La chiusura dei supermercati la domenica rappresenta un tema di attenzione sia per i consumatori che per i lavoratori. In Toscana, questa problematica continua a suscitare discussioni tra le parti coinvolte, con i sindacati che rilanciano la loro posizione nel tentativo di trovare un equilibrio tra diritti dei lavoratori e esigenze dei clienti. La questione rimane aperta e al centro di un dibattito che coinvolge diverse sensibilità e interessi.

Lucca, 12 gennaio 2026 – Quello della chiusura dei supermercati la domenica, è un argomento dibattuto da tempo e altrettanto sentito da lavoratori e lavoratrici. Così la Filcams Cgil Toscana ribadisce che "è arrivato il momento di conciliare le esigenze delle imprese con quelle del lavoro". Una realtà quella dei supermercati, che tocca molto la Lucchesia con i suoi tanti punti vendita rappresentati dalla grande distribuzione. "Proviamo a recuperare il nostro tempo". In realtà il dibattito è stato sollevato da Ancc-Coop, l'associazione nazionale delle cooperative di consumo, al cui interno si è aperta una valutazione sulla possibilità di chiudere i supermercati la domenica al fine di contenere i costi.

Supermercati chiusi la domenica nel 2026? Cosa prevede davvero la proposta Coop, cosa dicono politica, sindacati e altre catene, e cosa cambia per chi fa la spesa - È facile immaginare la scena: domenica mattina, ti vesti al volo, scendi per “due cose al volo” e trovi il supermercato con la serranda giù. alphabetcity.it

Supermercati chiusi la domenica? Sì dei sindacati alla proposta dell’associazione Cooperative Consumatori Coop - Chiudere i supermercati di domenica per abbassare i costi, a fronte di un 2025 caratterizzato dal calo dei volumi di vendita. radiogold.it

#Supermercati chiusi la domenica Dopo anni di richieste ignorate dai sindacati, la chiusura domenicale dei supermercati potrebbe diventare realtà nel 2026. Il motivo Margini sempre più stretti e costi del lavoro che la domenica salgono del 30%. Una scelta - facebook.com facebook

#Tv2000 - #Supermercati #chiusi la #domenica. Torna il dibattito #9gennaio #Tv2000 #lavoro #famiglia #economia @tg2000it x.com

