Superenalotto oggi lunedì 12 gennaio 2026 | estrazione e numeri di Lotto e 10eLotto

Oggi, lunedì 12 gennaio 2026, si svolgono le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto. Questo aggiornamento fornisce i numeri estratti e le informazioni principali relative alle lotterie nazionali, consentendo ai giocatori di conoscere i risultati delle ultime operazioni. Restate aggiornati per tutte le novità riguardanti le estrazioni di questa giornata.

Milano, 12 gennaio 2026 – Nuova estrazione di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi lunedì 12 gennaio 2026. La sestina vincente vale un montepremi di 104 milioni e 400mila euro: segui su questa pagina la diretta a partire dalle ore 20.00 per scoprire i numeri vincenti. L’anno scorso ha visto due super vincite milionarie: il 20 marzo a Roma, quando un fortunato giocatore con una schedina da tre euro e un “6” centrato si è aggiudicato il montepremi da 88,2 milioni; e poco più di due mesi dopo con un altro “baciato dalla fortuna” a Desenzano del Garda, che il 22 maggio, sempre grazie a un “6", si è intascato 35 milioni di euro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

