Superenalotto numeri combinazione vincente oggi 12 gennaio

Da periodicodaily.com 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ecco i numeri vincenti del Superenalotto di oggi, 12 gennaio. Nessun '6' né '5+1' sono stati estratti nel concorso di oggi. Sono stati invece centrati quattro '5', ciascuno dei quali vince 28.000 euro. Per ulteriori dettagli sui numeri e le vincite, consultate le fonti ufficiali o il sito del Superenalotto.

(Adnkronos) – Nessun '6' né '5+1' al concorso di oggi, lunedì 12 gennaio, del Superenalotto. Centrati quattro '5' che vincono 28.450,76 euro ciascuno. Il jackpot per il prossimo concorso sale a 105,1 milioni di euro.  La schedina minima nel concorso del SuperEnalotto prevede 1 colonna (1 combinazione di 6 numeri). La giocata massima invece comprende 27.132 . 🔗 Leggi su Periodicodaily.comImmagine generica

Leggi anche: Superenalotto, numeri combinazione vincente oggi 5 gennaio

Leggi anche: Superenalotto, numeri combinazione vincente oggi 8 gennaio

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Lotto e Superenalotto, estrazione di oggi 5 gennaio: numeri vincenti; Superenalotto estrazione oggi 10 gennaio 2026, centrati sei 5: i numeri vincenti; Estrazioni Lotto oggi e numeri SuperEnalotto di lunedì 5 gennaio 2026; Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto sabato 3 gennaio 2026: numeri vincenti e quote. Vinti cinque 5 da 39.500 euro.

superenalotto numeri combinazione vincenteSuperenalotto, numeri combinazione vincente oggi 12 gennaio - Nessun '6' né '5+1' al concorso di oggi, lunedì 12 gennaio, del Superenalotto. adnkronos.com

SuperEnalotto - Estrazione e risultati 03/01/2026

Video SuperEnalotto - Estrazione e risultati 03/01/2026

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.