Superenalotto numeri combinazione vincente oggi 12 gennaio

Ecco i numeri vincenti del Superenalotto di oggi, 12 gennaio. Nessun '6' né '5+1' sono stati estratti nel concorso di oggi. Sono stati invece centrati quattro '5', ciascuno dei quali vince 28.000 euro. Per ulteriori dettagli sui numeri e le vincite, consultate le fonti ufficiali o il sito del Superenalotto.

(Adnkronos) – Nessun '6' né '5+1' al concorso di oggi, lunedì 12 gennaio, del Superenalotto. Centrati quattro '5' che vincono 28.450,76 euro ciascuno. Il jackpot per il prossimo concorso sale a 105,1 milioni di euro. La schedina minima nel concorso del SuperEnalotto prevede 1 colonna (1 combinazione di 6 numeri). La giocata massima invece comprende 27.132 .

