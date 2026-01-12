Superato il cavillo | sarà cremata l' anziana che per 5 giorni è rimasta in una bara aperta a casa sua

Sono trascorsi dieci giorni dalla morte di un’anziana residente in via Scillato, e cinque da quando il suo corpo è stato lasciato in una bara aperta in casa, a causa di un intoppo burocratico che ha impedito l’autorizzazione alla cremazione. La situazione si è finalmente risolta, e la salma sarà cremata. Questa vicenda evidenzia le complicazioni amministrative che possono influire sui tempi di gestione delle pratiche funebri.

