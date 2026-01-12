Superato il cavillo | sarà cremata l' anziana che per 5 giorni è rimasta in una bara aperta a casa sua
Sono trascorsi dieci giorni dalla morte di un’anziana residente in via Scillato, e cinque da quando il suo corpo è stato lasciato in una bara aperta in casa, a causa di un intoppo burocratico che ha impedito l’autorizzazione alla cremazione. La situazione si è finalmente risolta, e la salma sarà cremata. Questa vicenda evidenzia le complicazioni amministrative che possono influire sui tempi di gestione delle pratiche funebri.
Sono passati dieci giorni dalla data in cui probabilmente è deceduta e ben cinque da quando è stata lasciata in una bara aperta all'interno della sua abitazione, in via Scillato, perché per un cavillo la sua famiglia non riusciva ad ottenere l'autorizzazione alla cremazione della salma. Adesso il. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Leggi anche: Muore ma per un cavillo non si riesce a cremarla: anziana da giorni in una bara aperta nella sua casa
Leggi anche: Creduta morta bussa dalla bara: stava per essere cremata
Mi dispiace per chi ha remato contro, facendo una brutta cosa, cercando il cavillo per interrompere una bellissima programmazione culturale che aspettavamo da 30 anni. Questo non doveva succedere! Non è giusto! Mi dispiace anche che la notizia si sia diff - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.