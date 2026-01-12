Sulla SP67 in Valsassina arriva il senso unico alternato con semaforo

La SP67 in Valsassina sarà interessata da un senso unico alternato regolato da semaforo, tra Crandola e altre località. La Provincia di Lecco ha avviato interventi di consolidamento e rinforzo dei cigli stradali lungo questa arteria, al fine di migliorare la sicurezza e la stabilità della strada. I lavori saranno condotti in più fasi, garantendo un transito regolamentato e sicuro per gli utenti.

A Crandola arriva il senso unico alternato da semaforo. La Provincia di Lecco ha programmato una serie di interventi da condurre progressivamente lungo la SP67 Alta Valsassina e Valvarrone, finalizzati al consolidamento e al rinforzo dei cigli stradali. Il via è stato dato proprio nella giornata.

