Sul red carpet trionfano look audaci e sopra le righe

La 83ª edizione dei premi cinema e TV si è appena conclusa, portando sul red carpet una vasta gamma di look, dai più eleganti ai più audaci. In questa occasione, le celebrità hanno scelto stili diversi, riflettendo le tendenze attuali e la loro personalità. Un momento di incontro tra moda e spettacolo, che ogni anno accompagna l’inizio di una nuova stagione di premi e riconoscimenti nel mondo dell’intrattenimento.

R eady, set, go! La stagione delle premiazioni e dei tappeti rossi è ufficialmente cominciata. Nella notte italiana, infatti, è andata in scena l' 83esima edizione dei premi dedicati al cinema e alla TV. Ai Golden Globes 2026 star come Jennifer Lawrence, Julia Roberts e Emma Stone hanno nuovamente acceso i riflettori su creazioni mozzafiato e look sopra le righe. Golden Globe nel tempo, gli abiti che hanno fatto la storia del tappeto rosso X I Golden Globes 2026 si sono rivelati la cornice ideale in cui dare libero sfogo alla fantasia stilistica, abbandonando silhouette tradizionali in favore di outfit decisamente più sperimentali.

Critics Choice Awards 2026: i look delle star sul primo red carpet dell'anno - A Hollywood si riaccendono i riflettori con il primo red carpet del 2026, quello dei Critics Choice Awards. grazia.it

