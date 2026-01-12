Sul red carpet trionfano look audaci e sopra le righe

La 83ª edizione dei premi cinema e TV si è appena conclusa, portando sul red carpet una vasta gamma di look, dai più eleganti ai più audaci. In questa occasione, le celebrità hanno scelto stili diversi, riflettendo le tendenze attuali e la loro personalità. Un momento di incontro tra moda e spettacolo, che ogni anno accompagna l’inizio di una nuova stagione di premi e riconoscimenti nel mondo dell’intrattenimento.

R eady, set, go!  La stagione delle premiazioni e dei tappeti rossi è ufficialmente cominciata.  Nella notte italiana, infatti, è andata in scena l’ 83esima edizione dei premi dedicati al cinema e alla TV.  Ai  Golden Globes 2026  star come  Jennifer Lawrence,  Julia Roberts  e  Emma Stone hanno nuovamente acceso i riflettori su creazioni mozzafiato e look sopra le righe. Golden Globe nel tempo, gli abiti che hanno fatto la storia del tappeto rosso X I Golden Globes 2026 si sono rivelati la cornice ideale in cui dare libero sfogo alla fantasia stilistica, abbandonando silhouette tradizionali in favore di outfit decisamente più sperimentali. 🔗 Leggi su Iodonna.it

