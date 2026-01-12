Sudafrica | piogge intense causano alluvioni e disagi nelle province di Mpumalanga e Limpopo

Le province di Mpumalanga e Limpopo, nel nord-est del Sudafrica, stanno affrontando piogge intense che hanno provocato alluvioni e disagi. Le condizioni meteorologiche, determinate da un sistema perturbato, hanno portato a elevati accumuli di pioggia e innalzamenti dei livelli dei corsi d'acqua. Questi eventi stanno influenzando la vita quotidiana e le attività nelle aree interessate, evidenziando la necessità di monitorare attentamente la situazione.

Gli ultimi aggiornamenti meteo da Meteo POP: 12 gennaio 2026 – MpumalangaLimpopo (Sudafrica) – Un consistente sistema perturbato ha portato nelle ultime ore piogge intense sulle province nord-orientali di Mpumalanga e Limpopo, con accumuli significativi e fenomeni di piena in diverse aree del Lowveld sudafricano. Secondo il servizio meteorologico nazionale, la combinazione di umidità tropicale e una depressione in transito ha determinato precipitazioni diffuse, con temporali anche di forte intensità su ampie zone del nord-est del Paese. I modelli indicano accumuli pluviometrici localmente abbondanti e rischio di innalzamento dei livelli d’acqua nei corsi minori, condizioni che hanno portato a locali fenomeni di allagamento e rallentamenti alla viabilità rurale. 🔗 Leggi su Retemeteoamatori.it

