Su Google Maps c'è un'enorme chitarra nella Pampa argentina | la commovente storia della Guitarra de arboles
Nella vasta pianura della Pampa argentina si trova un’imponente chitarra realizzata con alberi, nota come Guitarra de árboles. Questa particolare attrazione, visibile su Google Maps, rappresenta un esempio di arte e creatività locale. La sua presenza richiama l’attenzione sulla cultura e la storia di questa regione, offrendo uno sguardo unico sulla tradizione artistica argentina.
Nella fertile pianura dell'Argentina centrale si trova una gigantesca chitarra fatta di alberi, la Guitarra de árboles, visibile anche su Google Maps. Il parco alberato di circa 25 ettari è un'opera bellissima con una storia romantica e commovente alle spalle. 🔗 Leggi su Fanpage.it
