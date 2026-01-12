Da questa mattina, si cerca di fare luce sulla scomparsa di Annabella Martinelli, studentessa padovana di 22 anni scomparsa dal 6 gennaio. L’unico indizio rinvenuto è la sua bicicletta viola con il cestino, trovata nelle vicinanze. La scoperta riaccende speranze ma solleva anche interrogativi sulla sua possibile destinazione e le circostanze della scomparsa. Restano in attesa di ulteriori sviluppi le indagini e le ricerche.

Di lei, l’unica cosa trovata è la bicicletta viola con il cestino. Un ritrovamento che riaccende le speranze, ma nel contempo solleva nuove domande su dove possa essere finita Annabella Martinelli, padovana di 22 anni, alta, magra e atletica, con capelli a caschetto biondi e punte fucsia. Le ricerche sono in corso tra i morbidi rilievi vulcanici dei Colli Euganei, perché la giovane, iscritta alla facoltà di Giurisprudenza a Bologna, ha lasciato l’abitazione alle 20 del 6 gennaio e si è allontanata in sella alla sua bicicletta, ritrovata a Villa di Teolo, pochi chilometri da Abano e Padova, lungo una strada bianca che si ricollega alla statale con una scorciatoia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Studentessa scomparsa dal 6 gennaio. Un solo indizio: ritrovata la sua bici

Leggi anche: Scomparsa Annabella Martinelli, ritrovata la bici ma di lei nessuna notizia

Leggi anche: La storia del pappagallo Gigi: scomparsa ad Avignone e ritrovata grazie alla sua canzone preferita

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Quinto giorno di ricerche di Annabella Martinelli. La studentessa di Teolo è scomparsa il 6 gennaio; Scomparsa da casa, si cerca una 22enne studentessa Unibo; Annabella Martinelli, studentessa di 22 anni scomparsa da Padova: mobilitazione social e ricerche in corso; Scomparsa 22enne padovana da 5 giorni, ricerche sui Colli Euganei.

Studentessa scomparsa dal 6 gennaio. Un solo indizio: ritrovata la sua bici - Di lei, l’unica cosa trovata è la bicicletta viola con il cestino. quotidiano.net