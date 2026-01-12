Studente crea caos al supermercato con un ' taser' artigianale | disarmato e portato in caserma

A Castel Bolognese, i carabinieri hanno denunciato un minorenne trovato in possesso di un taser artigianale. L’episodio ha causato momenti di tensione in un supermercato, dove lo studente ha creato scompiglio. L’arma è stata sequestrata e il giovane è stato accompagnato in caserma, in conformità alle normative vigenti.

Castel Bolognese (Ravenna), 12 gennaio 2026 – A Castel Bolognese i carabinieri della stazione locale hanno denunciato uno studente minorenne, sorpreso in possesso di un taser artigianale. Nell'ambito di un mirato servizio preventivo di controllo del territorio il personale dell'Arma, coadiuvato dai colleghi dell'Aliquota Operativa di Faenza hanno fermato e indagato a piede libero il giovane per porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Il minorenne sorpreso con un gruppo di amici in un supermercato. Il minorenne è stato sorpreso dai militari mentre con un gruppo di amici creava caos all'interno di un supermercato situato nel centro della cittadina.

