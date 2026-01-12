Strumenti di prevenzione autotutela e governo del rischio ispettivo
Gli strumenti di prevenzione, autotutela e gestione del rischio ispettivo rappresentano un approccio proattivo e strutturato nel sistema scolastico. La loro efficacia non si limita a risposte difensive in presenza di ispezioni, ma mira a garantire un funzionamento trasparente e conforme alle normative, riducendo al minimo le criticità e favorendo un ambiente scolastico più sicuro e responsabile.
Nel sistema scolastico contemporaneo, la prevenzione del rischio ispettivo non può essere intesa come un insieme di accorgimenti difensivi da attivare in presenza di un'ispezione annunciata o temuta. Essa costituisce, piuttosto, una dimensione strutturale del governo dell'istituzione scolastica, intimamente connessa alla qualità dell'organizzazione, alla solidità dei processi decisionali e alla consapevolezza giuridico-amministrativa dei soggetti apicali.
