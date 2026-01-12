Strisce che vibrano sotto le ruote Pedoni più sicuri in viale Roma

In viale Roma, una delle vie più trafficate di Bergamo, le strisce pedonali sono soggette a vibrazioni causate dal passaggio dei veicoli. Per migliorare la sicurezza dei pedoni, si stanno adottando interventi mirati in questa zona centrale, vicino alla Torre dei Caduti, dove negli ultimi quattro anni si sono verificati sette incidenti. L’obiettivo è rendere più sicuro l’attraversamento e ridurre i rischi per tutti gli utenti della strada.

Tutelare i pedoni e potenziare la sicurezza dell'attraversamento sulle strisce bianche in viale Roma, all'ombra della Torre dei Caduti, in pieno centro, uno dei più pericolosi di Bergamo con sette incidenti in quattro anni, dove transitano circa 25mila veicoli al giorno. È l'obiettivo dell'iniziativa messa in campo dal Comune, che ha fatto installare strisce vibranti per tenere alta l'attenzione degli automobilisti. Queste bande fungono da rallentatori acustici: le vibrazioni e i rumori che vengono trasmessi al conducente quando lo pneumatico entra in contatto con le strisce vibranti inducono a ridurre la velocità.

