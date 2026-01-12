Strattonano e minacciano i poliziotti facendo scappare il giovane fermato per un controllo | denunciati
Durante un normale controllo di polizia, alcuni individui hanno opposto resistenza e minacciato gli agenti delle Volanti, costringendo i poliziotti a intervenire in situazioni di ostilità gratuita. Nel corso dell’intervento, un giovane fermato è riuscito a scappare, mentre altri sono stati denunciati per aver ostacolato l’operato delle forze dell’ordine. La vicenda evidenzia comportamenti contrari alla legge e il rispetto delle norme di pubblica sicurezza.
Ostilità gratuite. Avversione, astio - che hanno fatto configurare le fattispecie di resistenza e violenza a pubblico ufficiale - nei confronti dei poliziotti delle Volanti, impegnati in un ordinario controllo del territorio. Sabato sera di follia al viale Delle Dune di San Leone dove gli agenti. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
