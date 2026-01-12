Strattonano e minacciano i poliziotti facendo scappare il giovane fermato per un controllo | denunciati

Durante un normale controllo di polizia, alcuni individui hanno opposto resistenza e minacciato gli agenti delle Volanti, costringendo i poliziotti a intervenire in situazioni di ostilità gratuita. Nel corso dell’intervento, un giovane fermato è riuscito a scappare, mentre altri sono stati denunciati per aver ostacolato l’operato delle forze dell’ordine. La vicenda evidenzia comportamenti contrari alla legge e il rispetto delle norme di pubblica sicurezza.

